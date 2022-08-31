В новосибирской парикмахерской мастер задела голову ребёнка раскалённым утюжком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на матера парикмахерской, которая работает на улице Красных Зорь. По словам женщины, сотрудница сделала больно её дочери.

– Человек абсолютно не умеет обращаться с утюжком и плойкой. Этот «супер-мастер» не спросила нас о наших пожеланиях по прическе. Сразу начала жечь волосы и несколько раз задела голову ребёнка. На вопли: «Ай, мне больно», она ответила – «Терпи, красота требует жертв». Когда я уже вмешалась и спросила, что она вообще делает, она ответила, что кудри. После продолжила сильно оттягивать ребёнку волосы, но уже не касалась головы, – написала возмущенная женщина на сайте «Фламп».

При этом, как уверяет сибирячка, кудри они не просили. Девочка хотела другую прическу. Но мастер, по словам посетителей, их пожелания не учла.

Итоговый результат не устроил ни маму, ни девочку. Однако деньги с них все равно взяли. Женщина не стала устраивать скандал при ребенке, и они уехали на праздник.

– Конечно же, вся прическа развалилась уже через 20 минут. На голове был просто ужас, и украшение также по итогу болталось на голове, висело на двух невидимках, – добавила автор поста.

Женщина посоветовала администрации парикмахерской убрать из прайса прически. Ведь мастера, по ее мнению, абсолютно не компетентны в этой услуге.

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