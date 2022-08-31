На Алтае осудили двух новосибирцев, давших взятки в 13 млн экс-министру здравоохранения и его помощнику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике Алтай вынесли приговор двум новосибирцам. Обвиняли их в даче взятке группой лиц в особо крупном размере. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд установил, что с ноября 2020 по январь 2021 года подсудимые руководили двумя коммерческими предприятиями. Они по предварительному сговору лично дали экс-министру здравоохранения и его помощнику в 13 млн рублей.

– Взятки предназначались в качестве вознаграждения за заключение с подконтрольными взяткодателям юридическими лицами государственных контрактов на поставку медицинских товаров и изделий для борьбы с коронавирусом, а также за предоставление преимуществ и общее покровительство, – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд новосибирцев признал виновными. Мужчине вынесли приговор – 4,6 лет лишения свободы, а женщине – 4 года. Обоим назначили условное наказание с испытательным сроком на 5 лет. Также им запретили заниматься бизнесом в медицинской отрасли. Помимо этого, предпринимателям нужно будет заплатить штрафы. Женщине – 13 млн, а мужчине – 9 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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