Рассказываем про пробки в Новосибирске 31 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 31 августа 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней, а также по Советскому шоссе. Движение по Ватутина, Станиславского и Котовского тоже затруднено. Пробка сковала и Октябрьский мост.

На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Добролюбова, Бориса Богаткова и Военной.

Уровень пробок на утро 31 августа 2022 года в Новосибирске достиг 5-ти баллов.

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