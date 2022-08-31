Рассказываем про пробки в Новосибирске 31 августа 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 31 августа 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
Сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней, а также по Советскому шоссе. Движение по Ватутина, Станиславского и Котовского тоже затруднено. Пробка сковала и Октябрьский мост.
На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Добролюбова, Бориса Богаткова и Военной.
Уровень пробок на утро 31 августа 2022 года в Новосибирске достиг 5-ти баллов.
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