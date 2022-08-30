В Новосибирске водитель-курьер зарабатывает до 100 тысяч рублей

В Новосибирске водитель-курьер может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске водитель-курьер может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Эта вакансия сейчас является довольно востребованной.

— От 33 до 40 тысяч рублей в Новосибирске готовы платить специалистам с правами категории В, знающим основные технические характеристики и общее устройство автомобиля, а также со стажем вождения от 1 года и отсутствием фактов лишения водительских прав. От 40 до 43 тысяч могут получать специалисты с водительской медицинской справкой (для работы на автомобиле компании), умеющие работать с кассовым терминалом, а также умеющие оформлять путевую и товаросопроводительную документацию, со стажем вождения от 3 лет и опытом работы водителем-курьером от полугода, — сообщают аналитики сервиса superjob. — От 43 до 60 тысяч рублей платят сотрудникам, знающим деловой этикет и имеющих опыт работы водителем-курьером от 1 года.

Ну а самую высокую зарплату — от 60 до 100 тысяч рублей — могут получать водители-курьеры, владеющие всеми вышеперечисленными навыками, а так имеющие опыт работы с большим количеством доставок и стаж работы водителем-курьером от 2 лет.

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