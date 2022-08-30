Врач-невролог рассказал о профилактике атеросклероза

Кроме диеты необходима и физическая активность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чтобы снизить риск возникновения атеросклероза необходимо нормализовать образ жизни и перейти на правильную диету. Об этом сообщил невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.

— Малоподвижный образ жизни, нарушение питания, злоупотребление фастфудом, когда упор делается на продуктах, богатых животным холестерином, — все это может вызвать атеросклероз, — отметил Гайфутдинов в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, средиземноморская диета может снизить риск заболевания. В такой диете идет упор на растительные и тушеные продукты, овощи, рыбу и морепродукты. Также разрешено небольшое количество вина. Однако, одно только питание не способствует профилактики атеросклероза. Необходима и физическая активность, например, 30 минут ходьбы в день.

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