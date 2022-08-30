«Такого у меня еще не было»: новосибирец поймал 12-килограммовую щуку

Новосибирец Максим Тоболин поймал 12-килограммовую щуку в Томской области. Фото: Олег Сучков

Новосибирец Максим Тоболин поймал 12-килограммовую щуку в Томской области. Вытаскивать огромный трофей из воды ему помогал друг.

— Дело было на прошлой неделе в Каргасокском районе, рыбачили там с друзьями три дня. Это щуку поймал в первый день рыбалки, в лодке ещё был товарищ, он и помог вытащить этот трофей. Щуку подняли в лодку буквально за пару минут, — рассказал Максим Тоболин КП-Новосибирск. — Ранее я ловил крупных щук, но такой трофей попался впервые.

Трофей сибиряк выловил в Томской области. Фото: Олег Сучков

Щуку рыбак забрал собой в Новосибирск. По его словам, из такой рыбы можно много чего приготовить.

-Думаю, брюшная часть пойдёт на сковородку, со спины получатся отличные котлеты, а из головы сделаю чучело, — добавил сибиряк.

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