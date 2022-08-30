Под Ленинградом нашли останки красноармейца из Новосибирской области

Останки бойцов нашли в местах боев на территории Ленинградской области. Фото: Центр патриотического воспитания НСО
Курсанты новосибирской поисковой экспедиции «Поиск–МГИВ» на местах боёв под Ленинградом нашли останки более 50 красноармейцев, а также шесть капсул солдатских медальонов. Одна из капсул принадлежала солдату из Карасукского района.
— В записке медальона указано, что она принадлежит Савелию Павловичу Рыженину, 1897 года рождения, уроженцу села Гела, Благодатского сельсовета, Карасукского района, — передает сообщение регионального центра патриотического воспитания Горсайт.
Также поисковики по запискам установили данные еще двух бойцов. Павла Федоровича Подугольникова, 1908 года рождения, уроженца колхоза «Первая Пятилетка», Круто-Хуторского сельсовета в Воронежской области. И Василия Никандровича Румянцева, 1912 года рождения, уроженца деревни Новодети, Дновского района, Псковской области.
Напомним, что в мае в Карасуке перезахоронили останки солдата, погибшего под Воронежем в 1942 году.
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