Погода в Новосибирске на 31 августа 2022 года: каким будет последний день лета

Лето закончится пляжной жарой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 31 августа 2022 года: последний день лета отметится жарой в +28 градусов.
— Ночью температура составит +13…+15 градусов, днем — +26…+28. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают синоптики.
По Новосибирской области днем температура повыситься до +25…+30 градусов. Будет переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
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