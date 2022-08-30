Главк МВД взял на контроль ситуацию с избиением пенсионерки в новосибирском пансионате

Пожилая женщина серьезно пострадала. Фото: Сибкрай

Главк МВД взял на контроль ситуацию с избиением 77-летней пенсионерки в одном из новосибирских пансионатов. Напомним, что произошел инцидент 7 августа. Пожилую сибирячку избила соседка по комнате. Причем, судя по заявлению персонала пансионата, дверь в комнату женщина подперта тростью, чтобы ей никто не помешал.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Начальником регионального Главка МВД данная ситуация взята на контроль, — сообщили в региональном МВД.

В полиции пояснили, что заявление дочь потерпевшей написала на следующей день после произошедшего. И ей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

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