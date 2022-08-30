К Новосибирску приближается магнитная буря, которая продлится три дня

Магнитная буря продлится три дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирск с 3 по 5 сентября накроет магнитная буря. Ее пик составит 6 баллов и будет находиться на такой высокой отметке с обеда 3 сентября и до обеда 4 сентября. Сообщил о приближающейся магнитной буре сайт my-calend.ru.

— Возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки, — предостерег my-calend.ru.

Судя по данным сайта, небольшие магнитные возмущения в 4 балла сибиряки ощутят еще 2 сентября. Потом буря будет набирать обороты, достигнет пиковой отметки в 6 баллов 3 сентября и спустя сутки начнет успокаиваться. 5 сентября к обеду буря достигнет 5 баллов, а вечером ее сила ослабнет до 3 баллов.

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