Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 15:43

К Новосибирску приближается магнитная буря, которая продлится три дня

Ожидается 6-бальная буря
Надежда КАСЬЯНОВА
Магнитная буря продлится три дня.

Магнитная буря продлится три дня.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирск с 3 по 5 сентября накроет магнитная буря. Ее пик составит 6 баллов и будет находиться на такой высокой отметке с обеда 3 сентября и до обеда 4 сентября. Сообщил о приближающейся магнитной буре сайт my-calend.ru.

— Возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки, — предостерег my-calend.ru.

Судя по данным сайта, небольшие магнитные возмущения в 4 балла сибиряки ощутят еще 2 сентября. Потом буря будет набирать обороты, достигнет пиковой отметки в 6 баллов 3 сентября и спустя сутки начнет успокаиваться. 5 сентября к обеду буря достигнет 5 баллов, а вечером ее сила ослабнет до 3 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер