Новосибирцы вышли на пикет против мусоросортировочного полигона в Плотниково

В Новосибирске прошел пикет против строительства мусорного полигона около села Плотниково.
В Новосибирске прошел пикет против строительства мусорного полигона около села Плотниково. Местные жители и экоактивисты против того, чтобы полигон ТБО располагался вблизи жилой зоны.
— Пикет состоялся! Пришло более 100 человек. Это люди, которые не готовы мириться с тем, что свою родную природу, которая так богата своим биологическим разнообразием, с её реками и коренными лесами — они могут потерять навсегда, — сообщается в паблике Вконтакте «Поможем реке Издревая».
Собирались активисты около театра «Глобус», после того, как получили разрешение на проведение пикета в мэрии.
Напомним, сибиряки уже не в первый раз выражают свое недовольство перспективой строительства полигона. Они опасаются, что природная зона возле сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово, где планируется строить объект, может быть заражен вредными выбросами со свалки.
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