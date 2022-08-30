Новосибирцы сняли на видео загоревшийся у супермаркета фонарь

В Новосибирске пламя вспыхнуло на фонарном столбе. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске пламя вспыхнуло на фонарном столбе. Его засняли на видео очевидцы и выложили в сеть. Инцидент произошел вечером во вторник, 30 августа.

— На улице Объединения, около магазина горит фонарь. Пожарных пока не замечено, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролика видно, что куски оплавившегося фонаря падают на землю и догорают там.

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