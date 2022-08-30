Видео двухлетней давности с девушкой, толкавшей машину без нижнего белья, опубликовали в Новосибирске

Люди считают, что девушка не голая, а в телесных лосинах. Фото: кадр из видео

В Новосибирске снова опубликовали видео с девушкой без нижнего белья, толкавшей машину на светофоре. Впервые оно появилось в сети в июне 2020 года. Причем, как в тот год, так и сейчас очевидцы считают, что девушка не была голой. По их словам, она была в платье-рубашке и в телесных лосинах.

— Старый видос. Года два ему уже.

— Да не голая она. Это лосины телесного цвета. Хит лета был.

— Это лосины? Там на видео не видно вообще. Она будто голая, — пишут подписчики паблика ВКонтакте «ЧП Новосибирск».

Из-за плохого качества видео действительно сложно понять, в лосинах ли девушка или все же без нижнего белья. Однако точно можно сказать, что платье у нее очень короткое.

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