В Новосибирской области летом гибель пчел зафиксировали в восьми районах

В Новосибирской области летом 2022 года массовая гибель пчел зафиксирована в восьми районах.Фото: Олег УКЛАДОВ, а также предоставлено пчеловодами

В Новосибирской области летом 2022 года массовая гибель пчел зафиксирована в восьми районах. Всего, как сообщили в региональном Россельхознадзоре, погибло около 1060 пчелиных семей.

— Никаких инфекционных болезней, а таких болезней достаточно много, не выявлено в ходе расследования, которые происходило по поводу гибели пчёл, — заместитель начальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе на пресс-конференции.

Он также отметил, что, как правило, гибель пчёл связана с тем, что они попадают на поля рапса.

В ведомстве отметили, что зачастую гибель пчел связана с тем, что они попадают на поля рапса, которые обрабатывают химикатами.

Напомним, жалобы на массовую гибель пчел от сибиряков поступали в редакцию КП-Новосибирск на протяжении всего лета. Но актуальна эта проблема уже далеко не первый год. Сами пчеловоды считают причиной именно химию, которой опыляют соседние поля. Кто-то из предпринимателей, понесших убытки, даже решил судиться с аграриями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пчеломор в Сибири: почему из-за рапсовых полей погибают миллионы насекомых

Как минимум в четырех сибирских регионах этим летом случилась массовая гибель пчел (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер