В Новосибирск придет жара до +31 градуса в начале сентября

Синоптики обещают жаркое начало осени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске первые дни сентября ожидаются дождливыми, но теплыми. Некоторые погодные сервисы прогнозируют жару до +31 градуса. В основном же синоптики считают, что температура воздуха будет держаться в пределах +29 градусов.

— В среду, 31 августа ночью ожидается +13…+15 градусов, днем температура поднимется до +26…+28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. В четверг, 1 сентября, ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днем станет жарче — +27…+29 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В пятницу, 2 сентября, ночью будет до +13…+15 градусов, местами пройдут дожди и грозы, днем потеплеет до +20…+22 градусов, осадков не ожидается. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Другие погодные сервисы, например, Яндекс. Погода дали аналогичный прогноз до конца недели. А вот по данным Gismeteo суббота и воскресенье будут очень жаркими — до +33 градусов. А в понедельник, 5 сентября, столбики термометров опустятся всего на пару градусов и покажут +31.

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