Россияне потратили на зарубежный отдых на 40-50% больше по сравнению с 2021 годом

Россияне потратили на зарубежный отдых на 40-50% больше, чем год назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители РФ потратили на зарубежный отдых на 40-50% больше, чем год назад. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

По словам эксперта, цены на зарубежные туры выросли из-за удорожания авиаперевозок.

Так, например, неделя в четырех-/пятизвездочном отеле в ОАЭ стоила 75 тысяч рублей на человека. В эту стоимость входили только завтраки. Семь дней в Египте обходились в 65 тысяч рублей.

Отдохнуть в странах СНГ было значительно дешевле. Неделя в трехзвездочном отеле в Абхазии с трехразовым питанием стоила 30 тысяч рублей. В Белоруссии – 27 тысяч.

− При этом в январе-июне россияне совершили на 24,5% больше заграничных поездок, чем в первом полугодии 2021 года, − отметил Сергей Ромашкин. − Но в основном прирост произошел за январь-март, когда авиасообщение еще работало нормально, а многие страны снимали антикоронавирусные ограничения.

Что касается туров по России, то они подорожали на 15%. Самыми популярными направлениями внутреннего туризма в 2022 году стали Крым, Краснодарский край, Кавказские Минеральные воды, Санкт-Петербург и Московская область.

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