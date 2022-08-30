Скидки в поездах для школьников и студентов в Новосибирске с 1 сентября 2022: сколько составят, до какого числа действуют

Скидки в поездах для школьников и студентов в Новосибирске с 1 сентября 2022 анонсировали в РЖД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скидки в поездах для школьников и студентов в Новосибирске с 1 сентября 2022 анонсировали в РЖД. Билеты льготники смогут покупать с 50% скидкой — это коснется поездов, курсирующих по территории Новосибирской области. Для школьников действовать льгота будет до 15 июня 2023 года. Студентам предоставлен дополнительный льготный период с аналогичной скидкой на 16 — 30 июня

— Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам — справку учащегося с печатью, студентам — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Кроме того, с 1 сентября этого года до 15 июня 2023 года школьники из сельской местности смогут бесплатно ездить в школу и обратно при наличии именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы. Бесплатно ездить смогут также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Им также необходимо будет предъявить удостоверение о праве на льготу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области с 3 сентября перестают курсировать сезонные пригородные поезда. Речь идет о маршрутах до Искитима, сел Жеребцово и Буготак, которые ходили в прямом и обратном направлениях по выходным дням.

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