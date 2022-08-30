«Он верещал от боли!»: в Новосибирске девушка укусила за нос маленького мальчика

Дети были вдвоем. Фото: предоставлено героем материала

В Новосибирске девушка укусила маленького мальчика за нос. Инцидент произошел в Первомайском районе недалеко от дома на улице Маяковского.

- Мальчик и девочка шли за руку. Мальчик хныкал. Она шла молча. Потом девочка резко выдернула свою руку, потрепала мальчика за ручку. В этот момент он уже начал рыдать. Потом она схватила ребенка за область подмышек и вцепилась зубами в его нос, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница. - Он верещал от боли. Она тут же высоко его над собой на вытянутых руках подняла и швырнула на асфальт.

По словам женщины, она видела все с балкона. Горожанка сразу же начала кричать на девушку, чтобы та не трогала мальчика.

- Далее они поспешно ушли. Ребенок не дал сдачи, не сопротивлялся. Я растерялась и не знала, что делать, - говорит женщина.

Сибирячка хочет, чтобы этих детей нашли и семью проверили. Скорее всего, мальчик ходит в местный детский сад.

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