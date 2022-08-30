В Новосибирске с 30 августа закроют для проезда часть улицы Новоуральской

С 30 августа в Новосибирске закроется для проезда часть улицы Новоуральской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 августа в Новосибирске закроется для проезда часть улицы Новоуральской. Об этом сообщили в мэрии.

Движение транспорта временно ограничат в районе дома №17/2. Причина в аварийном ремонте теплотрассы.

Ограничения будут действовать до 20 сентября. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске с 27 августа ограничат движение по улице Кошурникова.

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