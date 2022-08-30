Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 11:42

В Новосибирске с 30 августа закроют для проезда часть улицы Новоуральской

Нельзя будет проехать в районе дома №17/2
Анастасия ХРОМЫХ
С 30 августа в Новосибирске закроется для проезда часть улицы Новоуральской.

С 30 августа в Новосибирске закроется для проезда часть улицы Новоуральской.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 августа в Новосибирске закроется для проезда часть улицы Новоуральской. Об этом сообщили в мэрии.

Движение транспорта временно ограничат в районе дома №17/2. Причина в аварийном ремонте теплотрассы.

Ограничения будут действовать до 20 сентября. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске с 27 августа ограничат движение по улице Кошурникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber