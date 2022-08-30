Под Новосибирском экс-директора завода искусственного волокна осудили условно за растрату в 5 миллионов рублей

Экс-директора завода и его подельников осудили условно.

Под Новосибирском осудили экс-директора завода искусственного волокна и его двух подельников. Все трое получили условный срок от 3 до 2 лет. Их обвиняли за растрату 5 миллионов рублей.

— Директору завода назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Его двух подельников осудили на 2 года и на 1 год и 9 месяцев условно, — пояснили в Искитимском районном суде.

Также в суде пояснили, что завод подал иск на возмещение 5 миллионов 225 тысяч рублей ущерба, причинённого предприятию.

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