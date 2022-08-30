Новосибирцу, который насмерть забил знакомого и украл у него вещи, дали 9 лет

Новосибирца, насмерть забившего знакомого и укравшего у него вещи, приговорили к 9 годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Новосибирска, насмерть забившего знакомого и укравшего у него вещи, приговорили к 9 годам 10 дням лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

15 июня 2022 года Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего новосибирца. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека») и частью первой статьи 158 УК РФ («Кража»).

Удалось установить, что 26 января 2022 года обвиняемый познакомился с потерпевшим в одном из магазинов Первомайского района. Продолжить общение мужчины решили дома у потерпевшего. Купив алкоголь, они отправились в квартиру.

В процессе совместного распития спиртного между сибиряками возникла ссора. В какой-то момент обвиняемый начал избивать нового знакомого руками и ногами.

− Он нанес не менее 11 ударов руками и ногами в голову и грудную клетку потерпевшего, причинив телесные повреждения, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью и повлекшие смерть потерпевшего, − уточнили в прокуратуре.

Избив знакомого, мужчина вынес из его квартиры ноутбук и шубу.

Новосибирец полностью признал свою вину. При этом он полагал, что заслуживает мягкого наказания – мол, потерпевший вел аморальный образ жизни.

Мужчине дали чуть больше девяти лет в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд не согласился с позицией обвиняемого и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

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