В Новосибирске собираются снести еще 17 гаражей

В Новосибирске собираются снести еще 17 самовольно установленных гаражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске собираются снести еще 17 самовольно установленных гаражей. Об этом сообщили в мэрии города.

— На основании решения комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов сообщаем о том, что планируется демонтаж 16 гаражей на улице 9-й гвардейской Дивизии, одного гаража на улице Троллейная, а также деревянного навеса с торговым оборудованием на улице Станиславского, — сообщили в муниципалитете.

Собственникам гаражей предлагают снести их самостоятельно в течение семи дней.

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