После рейдов некоторые торговцы возвращаются на свои места к концу рабочего дня, а также в выходные. Фото: Рушан КАЮМОВ

В Новосибирске у нелегальных торговцев с площади Калинина отберут товар. В мэрии отметили, что с 23 августа рейды там проходят ежедневно, и за это время было конфисковано около полутора тонн товара и составлено шесть протоколов.

— Перед нами стоит важная задача — провести благоустройство площади Калинина на всей ее территории. Поэтому нужно продолжить работу по ликвидации незаконной торговли. Подчёркиваю — незаконной. Это явление уродует внешний вид территории и в целом города. К тому же качество этой продукции сомнительное. Бизнеса, который работает в рамках закона, это не касается, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Ежедневные рейды приносят свои плоды — количество торговых палаток на площади Калинина стало уменьшаться. Однако некоторые торговцы возвращаются на свои места после окончания рабочего дня, а также в выходные. Поэтому мэрия планирует пересмотреть график рейдов и проводить их и в нерабочее время.

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