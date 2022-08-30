В Новосибирске рабочие, получившие переломы при падении люльки с 11-го этажа, простили директора стройки

Люлька рухнула с 11 этажа Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело в отношении директора стройфирмы за падение люльки с рабочими с 11 этажа. ЧП произошло 24 мая 2021 года на улице Кропоткина, 130/1.

По данным следствия, четверо строителей поднимались вверх на люльке. На уровне 11-го этажа её колесо зацепилось за балкон, и подъемник резко сорвался вниз. Троих мужчин доставили в больницу с многочисленными переломами, а четвертый сибиряк чудом спасся, зацепившись руками за карниз балкона. Тогда мужчина признался КП-Новосибирск, что у него в тогда случился второй день рождения.

Трое рабочих попали в больницу Фото: Анна ПАШАГИНА

Проверка минстроя Новосибирской области выявила несоблюдение техники безопасности на объекте. На директора возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

- В судебном заседании потерпевшими заявлены ходатайства, о прекращении производства по делу в связи с примирением. Постановлением суда уголовное дело по обвинению директора строительной организации прекращено в связи с примирением сторон, – прокомментировали в пресс-службе Калининского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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