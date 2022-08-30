В Новосибирске завершили капитальный ремонт ЛДС «Сибирь»

Андрей Травников высоко оценил результаты капитального ремонта Ледового дворца спорта «Сибирь». Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников высоко оценил результаты капитального ремонта Ледового дворца спорта «Сибирь», а также принял участие в церемонии открытия памятной доски Дмитрию Босову — основателю и бывшему председателю совета директоров Группы «Сибантрацит».

Андрей Травников подчеркнул, что памятная доска, которую сегодня открыли в честь Дмитрия Босова — это напоминание о том неоценимом вкладе, который он внёс в развитие хоккейного клуба «Сибирь».

— Дмитрий Босов смог реализовать в Новосибирской области множество проектов. Уверен, что новосибирцы ещё долгие годы будут вспоминать его не только за дела, но и за отношение к людям, — отметил Андрей Травников. — Ну и, конечно, он был настоящим фанатом хоккейного клуба «Сибирь». К сожалению, он слишком рано ушёл из жизни. Но успел сделать очень многое, и его дела останутся с нами. Теперь все болельщики, приходя на игры любимой команды, будут видеть эту памятную доску, знакомиться с информацией и вспоминать Дмитрия Борисовича Босова самыми добрыми словами.

Также Андрей Травников высоко оценил ремонтные работы в ЛДС.

— Большой комплекс задач приходилось решать, при этом не прерывая чемпионата. Здесь реализованы сложнейшие технические проекты. Не меняя размеров, габаритов здания, удалось внести в него новый, современный уровень комфорта и для болельщиков, и для хоккеистов, — сказал глава региона.

Отметим, что у здания ЛДС обновлён фасад, интерьер, капитально отремонтированы гостевые раздевалки, судейские помещения, комнаты допинг-контроля, помещения общественного питания, технические и инженерные помещения, залито новое ледовое поле, оборудованы новые современные трибуны и фуд-корт. Бюджет капитального ремонта составил 1, 17 миллиард руб. Строительный контроль при выполнении работ осуществлялся ГКУ НСО «Арена». Работы проведены при поддержке региональных властей. Особые, уникальные условия при проведении капитального ремонта — работы проводились в течение 2018-2022 гг. в условиях непрерывного игрового и тренировочного процесса. Вместимость обновлённого ЛДС сегодня — чуть более 6 тысяч человек.

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