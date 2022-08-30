В Новосибирске «Хендай» сбила 16-летнюю девочку, переходившую дорогу

В Новосибирске иномарка сбила 16-летнюю девочку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 16-летнюю девочку, переходившую дорогу. ДТП случилось в Центральном районе во вторник, 30 августа.

— В 15:20 42-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал по улице Ленина, поворачивая налево на улицу Урицкого в сторону улицы Максима Горького. У дома № 25 на улице Урицкого он сбил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девушку доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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