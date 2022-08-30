Сделать 1 сентября выходным хотят 33% новосибирцев

В Госдуме предложили сделать 1 сентября в России выходным днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме предложили сделать 1 сентября в России выходным днем. Однако среди жителей Новосибирска не все готовы поддержать такое решение. Кто-то считает, что отдыхать в День знаний должны не все, а кто и вовсе считает, что не стоит убирать из календаря еще один рабочий день.

— 2 из 3 жителей Новосибирска поддерживают идею о выходном дне 1 сентября: 33% считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 29% — только для родителей школьников. Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году, — сообщает сервис superjob, на основе данных своего опроса.

При этом, исходя из результатов опроса, видеть 1 сентября выходным чаще хотят люди до 34 лет. Чтобы этот день был свободным только для родителей школьников, хотят респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. И в целом, саму идею чаще поддерживают люди с детьми.

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