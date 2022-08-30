Высокая пожароопасность сохраняется в Новосибирской области из-за жары

В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность из-за жары. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области последние летние деньки выдались необычайно жаркими. Днем температура достигает 27-30 градусов. Из-за этого повышаются риски возникновения пожаров, предупредили в региональном МЧС.

Сухая жаркая погода создает идеальные условия для ландшафтных пожаров. Порывы ветра до 14-16 метров в секунду еще больше осложняют ситуацию.

− С 30 августа по 2 сентября местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса, а именно в Куйбышевском, Здвинском, Карасукском районах, в Краснозерском же – чрезвычайная 5 класса. В этих районах есть риск возникновения очагов природных возгораний, − отметили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В понедельник, 29 августа, благодаря космическому мониторингу удалось обнаружить 13 термоточек на территории НСО. Девять из них находились в пяти километрах от населенных пунктов.

Все термические аномалии ликвидировали. На данный момент в регионе нет действующих лесных пожаров.

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