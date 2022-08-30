Трех пропавших в Новосибирской области рыбаков нашли погибшими

Спасатели продолжают поиски рыбака, пропавшего в Венгеровском районе области. Фото: МЧС по НСО

В Новосибирской области за минувшую неделю пропали четверо рыбаков. Тела троих из них вскоре нашли, поиски еще одного мужчины продолжаются. В региональном МЧС уточнили, что предварительно причиной происшествий стало несоблюдение техники безопасности при рыбной ловле.

— Один из случаев произошел 23 августа на озере Чаны вблизи села Новорозино Купинского района, второе — 27 августа на озере Малый Сибиркуль в Усть-Таркском районе. Еще два произошли на озере Игнашино неподалеку от деревни Новые Кулики в Венгеровском районе, там 26 и 28 августа пропали двое мужчин. Тела троих рыбаков обнаружены и переданы полиции, работы по поиску четвертого мужчины продолжаются в Венгеровском районе, — сообщили в областном МЧС.

В ведомстве пояснили, что нередко причиной трагедии на воде становятся туманы, плохая видимость и порывистый ветер. С приближением осени вода становится холодной, и если лодка опрокинется, то это может быть крайне опасно для жизни человека.

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