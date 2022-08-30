В Новосибирской области поиски 64-летнего мужчины, пропавшего из больницы, завершились трагедией. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
Поиски 64-летнего пенсионера с проблемами с памятью, пропавшего из больницы, закончились трагедией. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».
– Найден. Погиб, – написали волонтеры в официальной группе.
Причину гибели пенсионера волонтеры не раскрыли.
Ранее сообщалось, что 64-летний мужчина ушел в неизвестном направлении из больницы 15 августа в Краснообске.
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