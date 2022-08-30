Изображение погибшего на Украине военного появилось на стене дома в Новосибирске

На стене дома в Новосибирске появилось изображение погибшего на Украине военного. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на стене дома по адресу Большевистская, 48 появился мурал в память о погибшем на Украине военном Иване Романове. Об этом сообщили в правительстве НСО.

Иван Романов – гвардии капитан войск специального назначения и кавалер двух орденов мужества. Военнослужащий скончался 24 апреля 2022 года.

В память о герое на стену дома нанесли художественное изображение.

− Проект поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и правительство региона, − отметили в публикации.

С инициативой увековечить память Ивана выступил его сослуживец Павел Доронин. Он отметил, что Романов отдал свою жизнь, спасая боевых товарищей.

Власти Новосибирской области планируют и дальше поддерживать подобные инициативы.

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