Школьный психолог спасла одноглазого котенка в Новосибирске

Сибирячка подобрала котенка на улице и вылечила его. Фото: Предоставлены Ликой Петровичевой

Педагог-психолог Лика Петровичева спасла черного котенка, которому выстрелили в глаз в центре Новосибирска. Инцидент случился в конце июля.

- Я шла по улице в частном секторе, а на тропинке сидел котик с выбитым наружу глазиком. Я взяла его на руки, постучала соседке. Женщина сказала, что это кот Сема, раньше он жил с кошечкой муркой у бабушки Вали, но в прошлом году хозяйка умерла. Котята стали выживать сами, – рассказала КП-Новосибирск Лика Петровичева. – Этим летом случилась беда: Сема пробрался в огород к соседу, у которого был тир. Развлекаясь, мужчина выстрелил ему в глаз из воздушки.

Женщина отвезла Сему в ветклинику, там котенку сделали операцию. Глаз невозможно было спасти, его удалили. Анализы выявили у Семы лейкоз. Лика взялась его лечить.

- Семочка очень умнейший кот, всё-всё понимает.., сейчас постоянно ездит со мной в машине, мурчит, песни поёт, никогда б не подумала, что коту так может нравиться дорога – рассказала КП-Новосибирск Лика Петровичева. - Я живу с дочерью , собачками и котами, которых бросили хозяева. Работаю педагогом – психологом с трудными подростками и подрабатываю медсестрой. Пожалуйста, помогите найти Семе добрые руки!

Кота прооперировали, но анализы показали лейкоз. Фото: Предоставлены Ликой Петровичевой

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