В Новосибирске обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ

Обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске. Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске возле Государственной публичной научно-технической библиотеки заметили женщину, которая обнаженной купалась в фонтане. Пост опубликовали во вторник, 30 августа, в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Увиденное шокировало местных жителей. А вот сама дама не постеснялась оголяться средь бела дня на глазах у прохожих.

В комментариях пользователи Сети принялись шутить по этому поводу.

− Когда не можешь смириться, что лето кончилось.

− Начинается осеннее обострение…

− Сегодня просто жарко, − прокомментировали подписчики.

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