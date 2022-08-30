Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 8:03

В Новосибирске обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ

Даму без комплексов сфотографировали прохожие
Анастасия ХРОМЫХ
Обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске. Фото: АСТ-54 Black

Обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске. Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске возле Государственной публичной научно-технической библиотеки заметили женщину, которая обнаженной купалась в фонтане. Пост опубликовали во вторник, 30 августа, в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Увиденное шокировало местных жителей. А вот сама дама не постеснялась оголяться средь бела дня на глазах у прохожих.

В комментариях пользователи Сети принялись шутить по этому поводу.

− Когда не можешь смириться, что лето кончилось.

− Начинается осеннее обострение…

− Сегодня просто жарко, − прокомментировали подписчики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber