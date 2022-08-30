В Новосибирске обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ

Обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске. Фото: АСТ-54 Black
В Новосибирске возле Государственной публичной научно-технической библиотеки заметили женщину, которая обнаженной купалась в фонтане. Пост опубликовали во вторник, 30 августа, в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Увиденное шокировало местных жителей. А вот сама дама не постеснялась оголяться средь бела дня на глазах у прохожих.
В комментариях пользователи Сети принялись шутить по этому поводу.
− Когда не можешь смириться, что лето кончилось.
− Начинается осеннее обострение…
− Сегодня просто жарко, − прокомментировали подписчики.
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