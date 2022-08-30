В Новосибирске «Волга» после столкновения с «Тойотой» перевернулась на крышу. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 30 августа, в Новосибирске на перекрестке Немировича-Данченко и Римского-Корсакова произошло жёсткое ДТП. Там «Волга» столкнулась с «Тойотой». Кадры с места аварии в соцсети опубликовали очевидцы.

– В результате столкновения отечественный автомобиль оказался на крыше, – написали в паблике «АСТ-54».

На фото к посту видно, что на месте работала бригада медиков.

В ГИБДД по городу заявили, что ДТП обошлось без пострадавших. Аварию оформили как происшествие с материальным ущербом.

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