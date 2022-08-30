Под Новосибирском погиб 46-летний пассажир ВАЗа

Под Новосибирском 46-летний пассажир ВАЗа погиб в ДТП. Фото: Госавтоинспекция НСО

Во вторник, 30 августа, в Татарском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе Госавтоинспекции НСО «ВКонтакте».

Авария произошла примерно в 12:15. Водитель ВАЗ 21099 ехал по автодороге 50Н-2513 «Казанкуль – Константиновка».

− На третьем километре дороги мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автомобиль перевернулся, − рассказали в ГИБДД.

В результате произошедшего погиб мужчина-пассажир. Ему было 46 лет.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и следователи. Было установлено, что водитель «ВАЗа» находился в состоянии алкогольного опьянения.

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