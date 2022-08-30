В Толмачево мигрант стащил у пассажирки часы за 20 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске у женщины в аэропорту Толмачево пропали часы. Стоимость гаджета - более 20 тысяч рублей. Оказалось, их украли. В деле разбирались транспортные полицейские.

– Оперативные сотрудники установили и задержали подозреваемого в хищении - 53-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Со слов задержанного, перед прохождением предполетного досмотра в аэропорту он взял одну из пластиковых корзин, в которой обнаружил часы чёрного цвета, – пояснили в УТ МВД по СФО.

Часы мужчина присвоил. В дальнейшем планировал распорядиться гаджетом на свое усмотрение. Засунул их в карман куртки и прошел в зал ожидания.

На мигранта возбудили уголовное дело за кражу со значительным ущербом. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

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