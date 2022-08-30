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Общество30 августа 2022 7:11

В мэрии назвали предварительную дату закрытия купального сезона в Новосибирске

На местных пляжах продолжают работать 14 спасательных постов
Анастасия ХРОМЫХ
Предварительную дату закрытия купального сезона назвали в Новосибирске. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Предварительную дату закрытия купального сезона назвали в Новосибирске. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске назвали предварительную дату закрытия купального сезона. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил на аппаратном совещании начальник департамента по ЧС мэрии города Новосибирска Сергей Куценко.

На местных пляжах продолжают работать 14 спасательных постов. Их могут закрыть 15 сентября.

− Предварительно, по согласованию с Главным Управлением МЧС и Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС), завершаем работу спасателей ориентировочно в середине сентября, − отметил Сергей Куценко.

Как только это произойдет, купальный сезон официально завершится.

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