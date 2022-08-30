В Новосибирске водитель такси получил три года колонии за употребление героина

Водителя задержали во время работы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске таксист из Узбекистана получил срок за хранение и употребление героина. В прокуратуре Ленинского района рассказали КП-Новосибирск о приговоре.

По данным следствия, 31-летний гражданин Узбекистана приехал в Новосибирск на заработки и устроился работать в такси, снимал квартиру.

- Преступление выявил хозяин квартиры, который пришел с проверкой. Подсудимого не было дома, владелец обнаружил свертки с подозрительным веществом, а затем вызвал полицию. Полицейские определили, что в свертках содержится героин. Они задержали таксиста, – сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

Задержанный признал вину и рассказал, что приобрел наркотики через группу в соцсети. Мужчина употреблял героин, при этом продолжал работать в такси. Следователи возбудили уголовное дело о приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Ленинский районный суд назначил таксисту три года лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил.

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