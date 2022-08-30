Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 7:40

В Новосибирске водитель такси получил три года колонии за употребление героина

Подсудимый покупал наркотики через группу в соцсети
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Водителя задержали во время работы

Водителя задержали во время работы

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске таксист из Узбекистана получил срок за хранение и употребление героина. В прокуратуре Ленинского района рассказали КП-Новосибирск о приговоре.

По данным следствия, 31-летний гражданин Узбекистана приехал в Новосибирск на заработки и устроился работать в такси, снимал квартиру.

- Преступление выявил хозяин квартиры, который пришел с проверкой. Подсудимого не было дома, владелец обнаружил свертки с подозрительным веществом, а затем вызвал полицию. Полицейские определили, что в свертках содержится героин. Они задержали таксиста, – сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

Задержанный признал вину и рассказал, что приобрел наркотики через группу в соцсети. Мужчина употреблял героин, при этом продолжал работать в такси. Следователи возбудили уголовное дело о приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Ленинский районный суд назначил таксисту три года лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер