В Новосибирске перед судом предстанут серийные похитители иномарок

В Новосибирске будут судить серийных похитителей иномарок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить серийных похитителей иномарок. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Перед судом престанут четверо мужчин. Двоих обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 158 УК РФ – «Кража в крупном и особо крупном размере». Злоумышленники совершили в общей сложности 17 эпизодов преступной деятельности.

По данным следователей, в период с июля по сентябрь 2021 года двое обвиняемых, находясь на территории Новосибирска, Кемерово и Красноярска, угнали семь иномарок. Использовали они специальные технические средства.

− Еще в 10 случаев они не смогли довести свой умысел до конца, поскольку в автомобилях были установлены дополнительные средства защиты от кражи, − рассказали в прокуратуре.

Также стало известно, что один из мужчин взял в аренду автомобиль марки «Тойота Камри». В июне 2021 года злоумышленник продал эту иномарку в городе Обь. Тем самым он совершил растрату в особо крупном размере (часть четвертая статьи 160 УК РФ).

Третьего обвиняют в том, что он помог похитить автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо 120». Инцидент произошел 9 августа 2021 года в Красноярске.

Четвертый мужчина обвиняется в групповом мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Ущерб от действий похитителей составил 8 миллионов рублей. Из них 2,6 миллиона возместили в ходе расследования.

Обвиняемые признались в содеянном. Трое из них – жители Иркутской области. Один имеет судимость.

− С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных, характеризующих личность, двое обвиняемых содержатся под стражей, − отметили в прокуратуре НСО.

Уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber