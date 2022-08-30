Новосибирец на самокате влетел в шлагбаум на Железнодорожной улице

На кадрах видно, что самокатчик, заметив препятствие, пригнулся. Фото: стоп-кадр.

На улице Железнодорожной в Новосибирске самокатчик врезался в шлагбаум. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

– Самокатчик пал в неравном бою со шлагбаумом возле дома №15/1, – написали в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, что самокатчик, заметив препятствие, пригнулся. Но обойти шлагбаум благодаря выкрутасам не вышло. На скорости он влетел в него и упал на асфальт

Комментаторов инцидент позабавил:

– Зубы на шлагбауме оставил?

– Теперь у дураков на дорогах появились конкуренты – дураки на самокатах, – написали новосибирцы

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