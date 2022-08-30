В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за запертого в холодильнике школьника

Уголовное дело по факту запирания ребенка в холодильнике магазина возбудили в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту запирания ребенка в холодильнике магазина. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, 29 августа сотрудник одного из магазинов закрыл школьника в холодильнике. Сделал он это после того, как ребенок указал на наличие просрочки на полках.

Дело возбуждено по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Речь идет о преступлении, предусмотренном пунктом «д» части второй статьи 127 УК РФ – «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».

− По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, − отметили в СК.

Расследование дела продолжается.

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