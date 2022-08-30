Сроки начала отопительного сезона в Новосибирске назвали в мэрии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мэрии Новосибирска объяснили, когда в городе начнется отопительных сезон. Этот вопрос волнует многих горожан в преддверии холодов.

– Отопительный период должен начнется не позднее дня следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов Цельсия, – пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Известно, что пока в Новосибирске такой температуры за последние сутки не было. В связи с чем, дату начала отопительного сезона в городе еще не определили.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жители Новосибирска могут досрочно подключить тепло в домах. Для этого необходимо подать заявку.

Тем временем, прогнозы синоптиков пока обнадеживают. Они обещают аномальную жару в сентябре в Новосибирской области.

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