Бассейн СКА в Новосибирске планируют реконструировать за 702 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске хотят реконструировать бассейн СКА «Спортивный клуб армии». На восстановление объекта, который находится на улице Воинской, 1, готовы направить 702,8 млн рублей. Аукцион на поиск подрядчика объявили в «Управлении капитального строительства» по региону. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Исполнителю нужно будет вывести канализационные и кабельные сети из зоны строительства, установить металлические и железобетонные конструкции. Также будет необходимо провести на объекте отопление и вентиляционные системы, канализацию и водоснабжение. Кроме того, победитель аукциона должен будет благоустроить объект, а также оборудовать его сигнализацией и системой контроля.

Срок выполнения работ – до 10 декабря 2023 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 6 сентября 2022 года.

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