В Новосибирске мужчина свалился в приямок и застрял среди гор мусора. Фото: стоп-кадр.

На улице Трикотажной в Новосибирске в приямок цокольного этажа жилого дома упал мужчина. Ему понадобилась помощь спасателей.

– Мужчину осмотрели и выяснили, что с ним всё в порядке, травм и переломов нет, а подняться ему мешает мусор, доски и палеты, лежащие в приямке, – говорится в сообщении МАСС.

Специалисты разобрали хлам, опустили лестницу в приямок. Они помогли мужчине подняться на поверхность. Помощь врачей сибиряку не понадобилась.

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