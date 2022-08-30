В Новосибирске мужчина свалился в приямок и застрял среди гор мусора. Фото: стоп-кадр.
На улице Трикотажной в Новосибирске в приямок цокольного этажа жилого дома упал мужчина. Ему понадобилась помощь спасателей.
– Мужчину осмотрели и выяснили, что с ним всё в порядке, травм и переломов нет, а подняться ему мешает мусор, доски и палеты, лежащие в приямке, – говорится в сообщении МАСС.
Специалисты разобрали хлам, опустили лестницу в приямок. Они помогли мужчине подняться на поверхность. Помощь врачей сибиряку не понадобилась.
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