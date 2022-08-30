Компании-лидеры и курс на «цифру»: на Технопроме обсудили производительность труда

Лев Решетников, Полина Коленченко и Александр Бычков. Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

- Нацпроект имеет огромное значение для экономики Новосибирской области и всей России. Сейчас усиливается конкуренция, поэтому показатель производительности приобретает все большую значимость. Кроме того, росту производительности помогает программа импортозамещения, которая реализуется с помощью дополнительных инвестиций: участники нацпроекта могут получить льготный кредит от ФРП, - отметил министр экономического развития НСО Лев Решетников.

По словам директора Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александра Молодцова, сейчас в нацпроект вступили почти 4 тысячи предприятий. Известно, что только по объему налоговых поступлений национальный проект уже окупился для бюджета.

- Мы проанализировали предприятия, которые вошли в нацпроект, и половина из них - отраслевые лидеры Новосибирской области. Эти предприятия ищут возможности для роста в любой ситуации, чтобы сохранить свои позиции и обеспечить необходимые темпы роста, - подчеркнул старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков.

Старший руководитель проекта РЦК Полина Коленченко отметила, что для увеличения прибыли предприятию необходимо развивать компетенции сотрудников и переходить на цифровизацию. Для обучения специалистов инструментам бережливого производства проводятся тренинги «Фабрика Процессов» и «Фабрика офисных процессов».

Также старший руководитель проекта РЦК Андрей Апатьев добавил, что центры компетенций занимаются подготовкой предприятия к автоматизации производственных процессов: анализируют ситуацию, ищут узкие места, могут помочь с подбором инструментов цифровизации, применимых для улучшения и автоматизации процессов.