Полицейские нашли у новосибирца кофемашину с наркотиками внутри. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полицейские задержали двух наркокурьеров. Они распространяли запрещенные вещества по городу. Мужчина и женщина в возрасте 32 и 35-лет забирали в условленных местах крупные закладки. Они фасовали их на более мелкие партии для дальнейшего сбыта. Поймали злоумышленников в Железнодорожном районе города у одного из подъездов.

– При личном досмотре подозреваемого обнаружили почтовую посылку - коробку с кофемашиной, в которой был спрятан тайник с наркотиком. У злоумышленника изъяли вещество белого цвета, кристаллической формы массой более 1 килограмма. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, полицейские изъяли посылку, в которой находилась аналогичная кофемашина с наркотическим веществом, – рассказали в ГУ МВД по НСО.

Исследование показало, что в посылке спрятали мефедрон и a-pvp общей массой более 1,5 килограмма.

На пару завели уголовные дела по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Им грозит наказание вплоть по пожизненного лишения свободы.

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