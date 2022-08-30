«Соседи услышали хруст костей»: в новосибирском СНТ дачник переехал спящего на дороге пса

В новосибирском СНТ дачник переехал спящего на дороге пса. Фото: "АСТ-54".

В новосибирском СНТ «Здоровье» с Советском районе города мужчина раздавил спящего на дороге пса. Очевидцы утверждают, мужчина сделал это намеренно и хладнокровно. Собака умерла. Дачники в ужасе от случившегося и требуют наказать живодера.

Произошло ЧП, по словам очевидцев, на улице Весенней. Пес, которого раздавили, жил на улице и был любимцем местных. Новосибирцы говорят, что привел его соседский ребенок и приучил. Дачники планировали построить ему конуру, отдать в приют, а кто-то даже хотел забрать собаку себе. Но ничему из этого уже не сбыться.

– Утром 28 августа утром хозяин участка ехал к своему дому. Увидел, что пёс спит на дороге, остановился, как он говорит «посигналил» и, не дождавшись реакции, просто хладнокровно переехал по спящему живому псу! Соседи услышали только хруст костей и стон собаки. Водитель вышел из машины, посмотрел на неё пару минут, сел и уехал к себе. Я пошла к нему. Он вышел и заявил, что сделал это не намеренно. Везти собаку в ветклинику он тоже отказался. Позже он притащил садовую тачку, видимо, хотел перенести её подальше, – написали в паблике «АСТ-54» очевидцы.

Местные парни отвезли пса в клинику. Там сказали, что травмы животного не совестимы с жизнью. Собака умерла. Похоронили животное на берегу.

Дачник, раздавивший собаку, не сожалеет:

– Этот человек ещё и издевался: «Что вы о нём так печётесь, это же не человек, а тварь», – утверждают очевидцы.

Неравнодушные новосибирцы хотят, чтобы мужчину, по вине которого погибла собака, наказали. При этом многие дачники не собираются писать заявление на живодера. Боятся с ним связываться.

Новосибирцы добавили, что погибшего пса звали Боб. Он был очень добрым и ласковым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber