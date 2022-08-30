Рассказываем про пробки в Новосибирске 30 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 30 августа 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, площади Труда и Райсовета. Движение по Котовского, Ватутина и Станиславского тоже затруднено. Сложно проехать по Октябрьскому мосту в сторону правого берега.

На правобережье пробки на улицах Никитина, Бориса Богаткова и Добролюбова. Движение по улицам Военной и Татьяны Снежиной тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 30 августа 2022 года в Новосибирске достиг 5-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber