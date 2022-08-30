Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за наступающей жары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алтайском красе метеорологи объявили штормовое предупреждение. Со вторника, 30 августа, в регионе ожидают высокую пожароопасность. Связана она с жарой – температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Об этом пишет «ТОЛК».

– С 30 августа по 2 сентября в регионе местами будет высокая пожароопасность 4-го класса. С 31 по 2 сентября в Барнауле и Угловском районе ожидается чрезвычайная (5-й класс) пожароопасность, – сообщают на сайте, ссылаясь на данные ЦГМС.

Примечательно, что при прояснении ночами метеорологи обещают заморозки в травостое до -1. А вот днем будет очень жарко. Так, 1 сентября, в регионе воздух прогреется до +32 градусов.

В МЧС призвали жителей Алтайского края соблюдать осторожность при обращении с огнём. Нельзя жечь траву, костры, бросать окурки.

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