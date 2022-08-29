В Новосибирской области летом 2022 года в ДТП пострадали 95 детей

В Новосибирской области в период с 1 июня по 23 августа в авариях пострадали 95 детей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области в период с 1 июня по 23 августа в авариях пострадали 95 детей. Всего за это время в регионе случилось 83 ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом рассказали в областном МВД.

— В июне 2022 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 30 ДТП с участием детей, в которых пострадало 32 ребёнка. В июле зарегистрировано 36 ДТП, в которых 2 ребёнка погибли и 41 ребёнок получил травмы. В период с 1 по 23 августа 2022 года в районах области и в городе Новосибирске произошло 17 ДТП с участием малолетних и несовершеннолетних, 22 ребёнка получили травмы, — сообщили в МВД в ответ на запрос КП-Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области с начала года без вести пропал 421 ребенок. Как пояснили в полиции, больше всего случаев исчезновения детей в нашем регионе фиксируют весной и летом

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